Уиткофф хочет завершить карьеру дипломата разрешением конфликта на Украине

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что хотел бы завершить свою дипломатическую карьеру разрешением конфликта на Украине.
Дипломат озвучил свое желание в интервью невестке президента Штатов Ларе Трамп на американском телеканале Fox News, отвечая на соответствующий вопрос (чем бы он хотел завершить карьеру дипломата).
«Разрешением ситуации между РФ и Украиной и заключением мирного соглашения. Потому что это должно произойти. Президент прав: этот конфликт не должен был начаться. Думаю, мы сможем добиться его завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», — сказал Уиткофф.
Отметим, что на днях американский лидер допустил возможность проведения трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.