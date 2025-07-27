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Уиткофф хочет завершить карьеру дипломата разрешением конфликта на Украине

Спецпосланник США на Ближнем Востоке подчеркнул, что «это должно произойти».

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что хотел бы завершить свою дипломатическую карьеру разрешением конфликта на Украине.

Дипломат озвучил свое желание в интервью невестке президента Штатов Ларе Трамп на американском телеканале Fox News, отвечая на соответствующий вопрос (чем бы он хотел завершить карьеру дипломата).

«Разрешением ситуации между РФ и Украиной и заключением мирного соглашения. Потому что это должно произойти. Президент прав: этот конфликт не должен был начаться. Думаю, мы сможем добиться его завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», — сказал Уиткофф.

Отметим, что на днях американский лидер допустил возможность проведения трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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