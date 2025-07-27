Конгресс США затребовал «книгу» педофила Эпштейна с непристойной уликой против Трампа

ПредполагаетсяПо данным СМИ, президент США поздравил Эпштейна с 50-летием, нарисовав ему обнажённую женщину с надписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом». Сам Трамп отрицал, что является автором такой открытки, но конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна уверен, что «книга» финансиста может сильно повлиять на возможность контролировать шаги Белого дома касательно ситуации с Эпштейном.
«Общественность заслуживает того, чтобы знать правду, а выжившие и их семьи заслуживают справедливости», — заявил Ро Ханна.
В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. По данным следствия, с 2002 по 2005 год он вступал в связь с десятками девушек, некоторым из которых не было 14 лет. Он платил им наличными, а затем использовал некоторых жертв для вербовки новых. В июле 2019 года Эпштейна нашли мёртвым в камере. Официальной причиной смерти названо самоубийство. На днях издание The Wall Street Journal опубликовало скандальный материал, в котором и утверждалось, что Трамп подарил Эпштейну в 1996 году рисунок обнажённой женщины. Президент обвинил владельца издания Руперта Мёрдока в распространении клеветы и подал на него в суд, требуя компенсации в размере 10 миллиардов долларов.