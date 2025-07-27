СМИ рассказали о фиаско Зеленского на этой неделе

В пятницу представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Евросоюз урежет четвертый в этом году транш помощи Украине в рамках инструмента Ukraine Facility из-за того, что Киев не провел несколько реформ. По словам представителя ЕК, речь идет о реформах децентрализации, нацагентства по розыску и управлению активами, а также отбора судей в Высший антикоррупционный суд.