СМИ рассказали о фиаско Зеленского на этой неделе

«Сам Зеленский публично не прокомментировал сокращение помощи, что в любом случае стало неудачей для украинского политика», — говорится в публикации.
Обозреватель напомнил, что Зеленский зависит от европейский финансовой поддержки, особенно на фоне отсутствия американской.
В пятницу представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Евросоюз урежет четвертый в этом году транш помощи Украине в рамках инструмента Ukraine Facility из-за того, что Киев не провел несколько реформ. По словам представителя ЕК, речь идет о реформах децентрализации, нацагентства по розыску и управлению активами, а также отбора судей в Высший антикоррупционный суд.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.