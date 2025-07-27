Насильно мобилизованный ВСУшник расстрелял командира и сдался в плен Армии России

Мужчину задержали по дороге на работу сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). После оформления документов его направили на обучение, а затем в воинскую часть. По прибытии во вторую линию к своему подразделению, боец ВСУ вступил в конфликт с командиром, отвечавшим за ротацию.
Словесная перепалка переросла в вооружённое столкновение, в ходе которого мобилизованный открыл огонь по командиру и находящимся рядом с ним лицам. Позднее он сдался в плен российским военным.
Ранее украинский пленный солдат рассказал, что ВСУ ставят непосильные задачи для бойцов на Харьковском направлении. Майор Максим Трофимук объяснил, что на данной территории просто нереально выполнять приказы и армия Зеленского уже понесла там огромные потери. Иногда из этой лесопосадки удаётся забрать «трёхсотых», а погибшие бойцы так и остаются там лежать. Самого Трофимчука спасли российские солдаты, которым пришлось нести его на носилках восемь километров.