Мединский: Россия никогда не политизировала вопрос возвращения детей на Украину

Россия никогда не делала тему возвращения детей на Украину политическим вопросом. Об этом заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
Мединский отметил, что не все на Украине воспринимают вопрос о возвращении детей серьёзно, некоторые пытаются использовать его в политических целях. Однако есть люди, для которых этот вопрос имеет жизненно важное значение, особенно для родственников детей.
«Именно поэтому мы никогда не пытались использовать этот вопрос в политических целях», — подчеркнул Мединский.
Ранее Мединский рассказал, что большая часть детей из списка, предоставленного украинской стороной, никогда не была в России, а 50 фамилий из данного перечня — не дети, а взрослые.
Недавно уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть к родственникам на территорию РФ.