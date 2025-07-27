Минимум 57 человек погибли на фоне выхода воюющей страны из переговоров

Ее муж и дети не ходят в пункты распределения гуманитарной помощи, управляемые частным американским гуманитарным фондом в Газе (GHF), где за последние два месяца при попытке получить помощь погибло более 1000 человек. Шарахи и ее дети зависят от доброты других людей и не знают, когда и откуда им принесут еду в следующий раз. «Я каждый день вижу, как мои дети страдают от голода и ищут воду. Что я должна чувствовать? Наши слезы высохли от того, что мы так много плакали», — сказала Шарахи.