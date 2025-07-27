Стармер собрался сбрасывать помощь жителям горячей точки на парашютах

Представитель британского кабинета министров сказал: «Три лидера обсудили ситуацию в Газе, которая, по их мнению, является ужасающей, и подчеркнули настоятельную необходимость немедленного прекращения огня, чтобы Израиль снял все ограничения на оказание помощи и срочно обеспечил страдающих в Газе продовольствием, в котором они так отчаянно нуждаются. Премьер-министр рассказал о том, как Великобритания также будет продвигать планы по сотрудничеству с такими партнерами, как Иордания, по доставке гуманитарной помощи по воздуху и эвакуации детей, нуждающихся в медицинской помощи. Все они согласились с тем, что жизненно важно обеспечить наличие надежных планов по превращению крайне необходимого прекращения огня в прочный мир. Они обсудили свое намерение тесно сотрудничать в разработке плана, основанного на их сотрудничестве на сегодняшний день, который проложит путь к долгосрочному урегулированию и обеспечению безопасности в регионе».