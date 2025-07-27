Стармер собрался сбрасывать помощь жителям горячей точки на парашютах

Британский премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что его правительство будет «продвигать вперед» планы по доставке гуманитарной помощи в Газу с воздуха и эвакуации детей, нуждающихся в медицинской помощи, в попытке облегчить ситуацию, которую Даунинг-стрит назвала ужасающей.
Выступая в субботу утром перед президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, британский премьер-министр изложил намерения Великобритании сотрудничать с Иорданией для реализации этих планов, пишет The Guardian.
Три европейских лидера договорились тесно сотрудничать над планом, который якобы «проложит путь к долгосрочному урегулированию и обеспечению безопасности в регионе».
Представитель британского кабинета министров сказал: «Три лидера обсудили ситуацию в Газе, которая, по их мнению, является ужасающей, и подчеркнули настоятельную необходимость немедленного прекращения огня, чтобы Израиль снял все ограничения на оказание помощи и срочно обеспечил страдающих в Газе продовольствием, в котором они так отчаянно нуждаются. Премьер-министр рассказал о том, как Великобритания также будет продвигать планы по сотрудничеству с такими партнерами, как Иордания, по доставке гуманитарной помощи по воздуху и эвакуации детей, нуждающихся в медицинской помощи. Все они согласились с тем, что жизненно важно обеспечить наличие надежных планов по превращению крайне необходимого прекращения огня в прочный мир. Они обсудили свое намерение тесно сотрудничать в разработке плана, основанного на их сотрудничестве на сегодняшний день, который проложит путь к долгосрочному урегулированию и обеспечению безопасности в регионе».
Во всем мире, отмечает The Guardian, растет осуждение израильской блокады большей части гуманитарной помощи, а также сообщений о массовом голоде и недоедании в Газе. За три дня на этой неделе работники здравоохранения в секторе газа зафиксировали 43 случая смерти от голода.
По данным медиков, за последние две недели число детей в возрасте до пяти лет, страдающих от серьезного недоедания, в городской клинике Газы утроилось. На днях The Guardian сообщила, что больничные палаты заполнили дети-скелеты, а глава Агентства ООН для помощи пострадавшим и организации работ (Бапор) заявил, что его сотрудники на местах падают в обморок от голода.
Как напоминает The Guardian, Великобритания присоединилась к 27 другим странам, выступившим ранее на этой неделе с совместным заявлением, в котором они осудили Израиль за то, что он лишает палестинцев «человеческого достоинства», и призвали к немедленной отмене ограничений на поставки гуманитарной помощи и прекращению войны в Газе.
В Лондоне также назвали «абсолютно неприемлемыми» предложения министра обороны Израиля Израэля Каца о переселении 600 000 палестинцев в так называемый «гуманитарный город» в Рафахе, районе, сильно пострадавшем в результате израильских бомбардировок.
Министерство иностранных дел Израиля несколько часов спустя отвергло совместное заявление, заявив, что оно «оторвано от реальности». Дэвид Менсер, представитель израильского правительства, заявил телеканалу Sky News в среду: «В Газе нет голода. Есть голод правды».
В субботу израильские военные объявили, что начнут сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в Газе, а также будут созданы гуманитарные коридоры для конвоев ООН. Военные также заявили, что готовы ввести «гуманитарные паузы» в густонаселенных районах.
В пятницу Израиль заявил, что согласился разрешить Иордании и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) доставлять гуманитарную помощь в Газу по воздуху. Каждый рейс с гуманитарной помощью обходится намного дороже и вмещает меньше грузовиков, констатирует The Guardian. Министр иностранных дел ОАЭ в субботу заявил, что страна возобновит доставку гуманитарной помощи в Газу «немедленно», сославшись на «критическую» гуманитарную ситуацию.
«Гуманитарная ситуация в Газе достигла критического и беспрецедентного уровня», — заявил шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян в своем посте в соцсети. «Мы обеспечим доставку необходимой помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, будь то по суше, воздуху или морю. Авиасообщение возобновляется немедленно».
На Стармера оказывается сильное давление со стороны самых высокопоставленных членов его кабинета и более трети членов парламента, требующих ускорить процесс признания палестинского государства, отмечает The Guardian. Заместитель премьер-министра Анджела Рейнер, министр внутренних дел Иветт Купер, министр здравоохранения Уэс Стритинг, министр юстиции Шабана Махмуд и министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн входят в число тех, кто считает, что правительство должно взять на себя ведущую роль в признании палестинской государственности наряду с Францией.
В понедельник министру иностранных дел Дэвиду Лэмми задали вопросы десятки разъяренных депутатов Палаты представителей, которые призвали правительство Великобритании сделать больше, включая признание палестинского государства.