Уиткофф понадеялся на завершение боев на Украине до конца срока Трампа

Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что при нем конфликт России и Украины не начался бы, и обещал завершить военные действия в короткие сроки. В первые дни на посту президента он говорил, что обе стороны готовы к соглашению о мире, однако со временем разочаровался как в российском президенте Владимире Путине, так и в президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, в середине июля американский лидер заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил вторичными пошлинами «около 100%», если не удастся достичь соглашения о прекращении огня в течение 50 дней. При этом он отмечал, что не занимает ничью сторону.