Уиткофф понадеялся на завершение боев на Украине до конца срока Трампа

Отвечая на вопрос о том, на что Уиткофф надеется в течение 3,5 лет до конца президентского срока Дональда Трампа, спецпосланник заявил: «На то, что мы разрешим [конфликт] России и Украины и заключим мирную сделку».
«Президент прав: эта война никогда не должна была начаться», — добавил Уиткофф, отметив, что, если удастся найти решение, «это станет важным моментом».
Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что при нем конфликт России и Украины не начался бы, и обещал завершить военные действия в короткие сроки. В первые дни на посту президента он говорил, что обе стороны готовы к соглашению о мире, однако со временем разочаровался как в российском президенте Владимире Путине, так и в президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, в середине июля американский лидер заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил вторичными пошлинами «около 100%», если не удастся достичь соглашения о прекращении огня в течение 50 дней. При этом он отмечал, что не занимает ничью сторону.
Республиканец не раз допускал, что США откажутся от посредничества в урегулировании из-за отсутствия прогресса. 27 июля госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп «теряет терпение», но все еще заинтересован в завершении конфликта и хочет увидеть конкретные шаги.
Украина рассчитывает на прекращение боевых действий в 2025 году, говорил Зеленский. Путин также заявлял о стремлении России завершить конфликт, однако вероятность достичь этого в текущем году оценил фразой «вашими бы устами да мед пить».
Весной стороны возобновили прямые переговоры после трехлетнего перерыва, в Стамбуле с 16 мая прошли три раунда встреч, в ходе которых Москва и Киев, в частности, договорились об обмене пленными. По итогам последних переговров в Кремле признали, что не ждали прорыва, поскольку российский и украинский проекты меморандумов об урегулировании слишком разные.