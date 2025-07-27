Трамп сообщил о согласии двух воюющих стран на «немедленные» переговоры о прекращении огня

Дональд Трамп заявил, что Камбоджа и Таиланд согласны на «немедленные» переговоры о прекращении огня. Президент США предупредил, что не будет вести переговоры о торговой сделке ни с одной из сторон конфликта в Юго-Восточной Азии, пока не прекратятся столкновения, в результате которых погибли по меньшей мере 23 человека.
Таиланд и Камбоджа договорились «немедленно встретиться» для выработки соглашения о прекращении огня, заявил Дональд Трамп после беседы с лидерами обеих азиатских стран, в ходе которой он стремился положить конец продолжающимся столкновениям.
В сообщениях в социальных сетях Трамп заявил: «Обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и миру», добавив, что он не будет вести переговоры о торговой сделке ни с одной из сторон, пока боевые действия не прекратятся.
Более 150 000 человек, напоминает The Guardian, были вынуждены покинуть свои дома в результате столкновений, которые стали самыми кровопролитными между соседними странами более чем за десятилетие и унесли жизни по меньшей мере 10 человек в Таиланде и 13 — в Камбодже.
Впрочем, события, произошедшие в воскресенье, поставили под сомнение заявления Трампа о немедленном прекращении огня. Армия Таиланда заявила, что рано утром камбоджийские солдаты открыли огонь по храму, контрольно-пропускному пункту и жилым домам гражданских лиц. В заявлении армии говорится, что это «потребовало ответных действий тайских военных для защиты тайских граждан и территории с использованием дальнобойной артиллерии для поражения камбоджийской артиллерии и ракетных установок».
"Что касается телефонного посредничества президента Соединенных Штатов Дональда Трампа прошлой ночью, то это отдельная тема, — сказано в сообщении. — Вооруженные силы на поле боя продолжают действовать в соответствии с военной тактикой. Что касается того, будет ли достигнуто прекращение огня, Таиланд подтверждает, что прекращение огня произойдет только тогда, когда Камбоджа проявит инициативу и обратится к нам за переговорами.
Камбоджа возразила, что это Таиланд первым совершил нападение ранним воскресным утром. «Эти преднамеренные и скоординированные акты агрессии произошли, несмотря на продолжающиеся усилия президента Дональда Трампа по прекращению огня», — заявило министерство обороны Камбоджи, добавив, что усилия Трампа были «публично и недвусмысленно поддержаны» камбоджийским премьер-министром.
Ранее в субботу столкновения распространились вдоль границы, впервые вспыхнув в тайской прибрежной провинции Трат и камбоджийской провинции Пурсат, что находится более чем в 100 км от других зон конфликта вдоль спорной границы.
Международные призывы к прекращению огня звучат все чаще после того, как затянувшийся пограничный спор между двумя странами в четверг перерос в ожесточенные боевые действия с применением тяжелой артиллерии и авиаударов, подчеркивает The Guardian. Генеральный секретарь ООН призвал к «максимальной сдержанности».
Посол Камбоджи в ООН Чхеа Кео заявил в пятницу, что Камбоджа потребовала «немедленного прекращения огня — безоговорочного», после экстренного заседания, состоявшегося за закрытыми дверями поздно вечером в пятницу в Нью-Йорке. Чердчай Чайваивид, посол Таиланда в ООН, призвал Камбоджу «немедленно прекратить все военные действия и акты агрессии и возобновить диалог в духе доброй воли».
В субботу утром министерство национальной обороны Камбоджи обвинило Таиланд в том, что он выпустил пять тяжелых артиллерийских снарядов по нескольким населенным пунктам в провинции Пурсат, расположенной на южной стороне их общей границы, заявив, что оно осуждает такой «неспровоцированный и преднамеренный акт агрессии».
Таиланд обвинил Камбоджу в организации нападения в соседней провинции Трат и заявил, что военно-морские силы Таиланда успешно отразили «вторжение» к 5:40 утра.
Пограничный спор между Камбоджей и Таиландом возник более ста лет назад из-за разногласий по поводу карт колониальной эпохи. Напряженность накалялась с мая, когда в ходе короткой перестрелки был убит камбоджийский солдат, но на этой неделе она еще больше обострилась, когда тайские военнослужащие подорвались на минах, которые, как утверждали тайские официальные лица, были установлены недавно — Камбоджа опровергла это утверждение.
Таиланд в ответ отозвал своего посла в Камбодже и заявил, что выдворит посла Камбоджи в Бангкоке, и в четверг утром в нескольких пунктах вдоль границы вспыхнули боевые действия. Обе стороны обвинили друг друга в том, что они первыми открыли огонь, и обвинили другую сторону в нарушении международных норм.
В Таиланде погибли 20 человек, в том числе 13 гражданских лиц и семь солдат, в то время как 29 солдат и 30 гражданских лиц были ранены. В Камбодже официальные лица сообщили о еще 12 погибших — пяти солдатах и восьми гражданских лицах, в результате чего число погибших достигло 13.
Более 138 000 человек были эвакуированы из приграничных районов Таиланда, сообщило министерство здравоохранения страны, семьи укрылись в храмах, школах и муниципальных центрах. Власти Камбоджи сообщили, что более 23 000 человек были эвакуированы из приграничных районов.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай предупредил, что в случае обострения ситуации конфликт «может перерасти в войну».
«Пока все ограничивается столкновениями», — сказал он журналистам в Бангкоке, добавив, что Таиланд предпринимает действия для «защиты нашей земли и суверенитета нашей нации».
Обе страны обвинили друг друга в столкновениях. Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, в том числе по больнице, в которую попали снаряды, и по автозаправочной станции, в которую попала по меньшей мере одна ракета. Камбоджа обвинила Таиланд в применении кассетных боеприпасов.
На протяжении десятков километров в нескольких районах границы протяженностью 800 км ведутся ожесточенные бои. Ранее, в период с 2008 по 2011 год, в результате которых погибли по меньшей мере 28 человек и десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
Последний спор усугубился из-за вражды, вспыхнувшей между отцами премьер-министров Камбоджи и Таиланда. Экс-премьер Хун Сен, передавший власть своему сыну Хуну Манету в 2023 году, и бывший популистский лидер Таиланда Таксин Чинават, чья дочь Паэтонгтарн Чинават стала премьер-министром в 2024 году, оба остаются весьма влиятельными в своих странах. Когда-то они считались близкими друзьями, но теперь втянуты в ожесточенный спор, обмениваясь оскорблениями, угрозами и встречными претензиями в социальных сетях.