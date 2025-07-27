Трамп сообщил о согласии двух воюющих стран на «немедленные» переговоры о прекращении огня

Пограничный спор между Камбоджей и Таиландом возник более ста лет назад из-за разногласий по поводу карт колониальной эпохи. Напряженность накалялась с мая, когда в ходе короткой перестрелки был убит камбоджийский солдат, но на этой неделе она еще больше обострилась, когда тайские военнослужащие подорвались на минах, которые, как утверждали тайские официальные лица, были установлены недавно — Камбоджа опровергла это утверждение.