Путин: Развитие отношений между РФ и Киргизией отвечает интересам обеих стран

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов», — отметил глава государства. Он подчеркнул, что Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии.
Путин пожелал Жапарову здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизской Республики — мира и процветания. Напомним, в начале июля Владимир Путин провел встречу с Садыром Жапаровым. Политики обменялись крепким рукопожатием, а также сделали совместное фото, а затем отправились на встречу в узком кругу.