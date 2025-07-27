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Путин: Развитие отношений между РФ и Киргизией отвечает интересам обеих стран

Глава России поздравил президента Киргизии с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что Россия и Киргизия смогут совместными усилиями укрепить и развить отношения между странами. Он также подчеркнул важность конструктивного сотрудничества в рамках таких организаций, как ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов», — отметил глава государства. Он подчеркнул, что Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии.

Путин пожелал Жапарову здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизской Республики — мира и процветания. Напомним, в начале июля Владимир Путин провел встречу с Садыром Жапаровым. Политики обменялись крепким рукопожатием, а также сделали совместное фото, а затем отправились на встречу в узком кругу.

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