Американское издание рассказало о провале Зеленского

Американское издание New York Times заявило, что сокращение финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза стало провалом Владимира Зеленского.
Журналисты прокомментировали высказывания представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье, сказавшего, что Евросоюз сократит транш помощи Украине, поскольку Киев не провел некоторые необходимые реформы.
Речь идет о реформах децентрализации, национального агентства по розыску и управлению активами, а также порядке отбора судей, говорится в публикации.
Верховная рада Украины поддержала законопроект, в соответствии с которым отменяется независимость двух антикоррупционных ведомств.
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