Власти Камбоджи подтвердили договоренность о прекращении огня с Таиландом

По словам Хун Манета, Трамп выразил серьёзную обеспокоенность по поводу человеческих потерь в результате конфликта и подтвердил свою приверженность миру. Он подчеркнул, что не желает видеть никаких военных действий, которые могут привести к новым жертвам.