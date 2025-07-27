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Власти Камбоджи подтвердили договоренность о прекращении огня с Таиландом

Стороны договорились о немедленном прекращении огня при прямом посредничестве президента США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Камбоджа и Таиланд достигли соглашения о немедленном и безоговорочном прекращении огня при поддержке президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом стало известно после телефонного разговора премьер-министра Камбоджи Хун Манета с американским лидером, который состоялся 26 июля.

По словам Хун Манета, Трамп выразил серьёзную обеспокоенность по поводу человеческих потерь в результате конфликта и подтвердил свою приверженность миру. Он подчеркнул, что не желает видеть никаких военных действий, которые могут привести к новым жертвам.

В ходе разговора премьер-министр Камбоджи выразил полную поддержку предложению о немедленном прекращении огня между камбоджийскими и таиландскими силами.

Ранее сообщалось, что артиллерия Камбоджи ударила по Лаосу вместо Таиланда. Это не похоже на случайность, отметил начальник пресс-службы сухопутных войск Таиланда.

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