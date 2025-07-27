Европейский министр рассказал о выгоде сотрудничества с Россией

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отношения страны с Россией являются выгодными Будапешту, сообщает РИА Новости.
Сийярто охарактеризовал российско-венгерские отношения как честные и взаимоуважительные. Также он рассказал о хороших отношениях с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Министр заявил, что двусторонние отношения с РФ позволяют стране получать российские ресурсы и поддерживать самые низкие в Европе коммунальные тарифы.
Сийярто предположил, что подвергнется критике за свои слова в Европе.
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