«Недавно нашли мензурку. В ней две белые таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем», — сказал Криптонец в беседе с РИА «Новости».
А ранее сообщалось, что украинские боевики во время побега из Курской области не забрали с собой множество экземпляров западного оружия и техники, трофеями в итоге завладели бойцы ВС РФ. Добыча попала на видео из населённых пунктов Косица и Черкасское Поречное.