В Кремле рассказали, почему отменили парад ВМФ в Санкт-Петербурге

В День Военно-морского флота, который отмечается в Санкт-Петербурге каждый год, в 2025 году пройдёт грандиозный парад. Однако в этот раз не будет традиционных мероприятий в акваториях города, а также не состоится салют. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.