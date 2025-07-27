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В Кремле рассказали, почему отменили парад ВМФ в Санкт-Петербурге

Песков: главный парад ВМФ отменили из-за соображений безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле рассказали, почему 27 июля 2025 года в Санкт-Петербурге не состоится главный парад ВМФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мероприятие было отменено из-за соображений безопасности.

В День Военно-морского флота, который отмечается в Санкт-Петербурге каждый год, в 2025 году пройдёт грандиозный парад. Однако в этот раз не будет традиционных мероприятий в акваториях города, а также не состоится салют. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

В последнее время ВСУ нарастили число попыток ударить беспилотниками по разным регионам РФ. В Кремле подчеркнули, что осознают опасность и соответствующие меры уже применяются.

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