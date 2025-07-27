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Песков: Россия будет выстраивать отношения с Украиной после СВО

Сейчас ключевым вопросом для России остается урегулирование ситуации вокруг Украины, а обсуждение формата будущих отношений между странами возможно только после завершения специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в первую очередь надо добиться мира на Украине.

Сейчас ключевым вопросом для России остается урегулирование ситуации вокруг Украины, а обсуждение формата будущих отношений между странами возможно только после завершения специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надо сначала урегулировать ситуацию с Украиной, а потом думать о том, как будут выстраиваться отношения с Украиной после СВО», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные государства не проявляли подлинной заинтересованности в политико-дипломатическом разрешении украинского конфликта, поскольку продолжают осуществлять поставки вооружений Киеву. Дипломат также отметила, что, помимо сохранения поставок оружия, Запад обсуждает дополнительные, более радикальные формы поддержки Украины, а также способствуют дальнейшей милитаризации региона.

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