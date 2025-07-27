Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это превыше всего»: Кремль объяснил отмену парада ВМФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему в Санкт-Петербурге отменили парад ВМФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему в Санкт-Петербурге отменили парад ВМФ.

«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — приводит слова Пескова агентство ТАСС.

Напомним, что День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. А главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге проводят с 2017 года.

Сегодня президент России Владимир Путин опубликовал видеообращение, в котором поздравил моряков с Днем Военно-морского флота России.

При этом рано утром в воскресенье стало известно, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были введены ограничения для обеспечения безопасности самолетов. Задерживаются десятки рейсов.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше