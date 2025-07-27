«Это превыше всего»: Кремль объяснил отмену парада ВМФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему в Санкт-Петербурге отменили парад ВМФ.
«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — приводит слова Пескова агентство ТАСС.
Напомним, что День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. А главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге проводят с 2017 года.
Сегодня президент России Владимир Путин опубликовал видеообращение, в котором поздравил моряков с Днем Военно-морского флота России.
При этом рано утром в воскресенье стало известно, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были введены ограничения для обеспечения безопасности самолетов. Задерживаются десятки рейсов.