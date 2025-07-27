Перед встречей с Урсулой фон дер Ляйен Трамп призвал Европу «взять себя в руки»

Прибытие Трампа в Шотландию потребовало проведения крупнейшей операции по обеспечению безопасности с тех пор, как в 2022 году скончалась Елизавета II. В четырехдневном визите задействовано более 5000 полицейских и сотрудников службы безопасности, которые не подвергались никакому риску после покушения на президента год назад, констатирует The Guardian. Вокруг прибрежного поля для гольфа по периметру были возведены высокие ограждения, а военно-морские суда патрулируют берег, в то время как беспилотные летательные аппараты в небе и десятки сотрудников службы безопасности наблюдают за курортом рано утром в субботу. Усиленное присутствие сил безопасности может быть предвестием событий, которые произойдут позже в августе, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс и его семья прибудут на отдых в Котсуолдс, по сообщениям, в деревню Чарлбери. Местные жители, которые в прошлом сопротивлялись расширению поля для гольфа Трампа, спрашивали, кто будет оплачивать расходы по обеспечению безопасности.