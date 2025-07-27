Перед встречей с Урсулой фон дер Ляйен Трамп призвал Европу «взять себя в руки»

Дональд Трамп призвал Европу «собраться» в вопросе иммиграции перед началом торговых переговоров между США и ЕС. В воскресенье главарь Евросоюза Урсула фон дер Ляйен собралась встретиться с президентом США, который описывает «20 проблемных моментов» на переговорах с Брюсселем.
В субботу продолжались интенсивные переговоры между ЕС и США перед решающей встречей в Шотландии между Дональдом Трампом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, направленной на предотвращение дорогостоящей торговой войны, пишет The Guardian.
Трамп провел ночь на принадлежащем его семье гольф-курорте Turnberry golf resort с частным визитом, но нашел время, чтобы раскритиковать европейских лидеров за ветряные турбины и иммиграцию, заявив, что Европы не будет, если они «не возьмут себя в руки».
«Я хочу сказать Европе две вещи. Остановите ветряные мельницы. Вы разрушаете свои страны. Я действительно говорю серьезно, это так печально. Вы пролетаете и видите эти ветряные мельницы повсюду, они разрушают ваши прекрасные поля и долины и убивают ваших птиц», — негодует Трамп. — Что касается иммиграции, вам лучше взять себя в руки. У вас больше не будет Европы".
В субботу утром Трамп отказался от запланированной встречи с прессой, которая летела с ним на Air Force One, ради партии в гольф на своем приморском поле, где из багги, которым он управлял, гремела музыка. Телеканал Sky News, сообщил, что среди песен звучали «Uptown Girl» Билли Джоэла, «Memory» Элейн Пейдж и «Bridge over Troubled Water» Саймона и Гарфанкела.
Запланированный как четырехдневный семейный визит в Шотландию, Трамп встречается с европейскими лидерами и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что, как отмечает The Guardian, вселяет надежду на новые и улучшенные торговые соглашения с ЕС и Великобританией.
Говоря о перспективах торговой сделки с ЕС, президент США сказал, что есть «20 проблемных моментов». Когда его спросили, в чем они заключаются, Трамп уклонился от прямого ответа: «Ну, я не хочу говорить вам, в чем заключаются проблемы».
Он охарактеризовал фон дер Ляйен как «очень уважаемую женщину» и сказал, что встреча с главой ЕС в воскресенье будет «хорошей», оценив шансы на заключение сделки как «хорошие 50 на 50».
Ожидается, что в основе сделки будет лежать принципиальное соглашение о 15-процентных тарифных ставках на экспорт, включая автомобили, но при сохранении 50-процентного тарифа на сталь. Также может быть заключена прорывная сделка по фармацевтике, предусматривающая установление 15-процентной ставки на экспорт.
Хотя это нарушило бы давнее соглашение Всемирной торговой организации о том, что лекарства облагаются нулевым тарифом, это было бы далеко от 200-процентного тарифа, который Трамп угрожал ввести на фармацевтические препараты ранее в этом месяце, отмечает The Guardian. Это спровоцировало бы крайне разрушительную торговую войну не только с Ирландией, где базируются многие американские транснациональные корпорации, но и с Германией, Данией, Бельгией, Францией и Испанией.
Пресс-секретарь Фон дер Ляйен Паула Пиньо заявляет: «Между ЕС и США продолжаются интенсивные переговоры на техническом и политическом уровнях. Теперь лидеры подведут итоги и рассмотрят возможности достижения сбалансированного результата, который обеспечит стабильность и предсказуемость для предприятий и потребителей по обе стороны Атлантики».
Предполагается, что встреча состоится в Тернберри ближе к вечеру, а в понедельник за ней последует серия встреч со Стармером в надежде, что он расширит торговую сделку, которую он заключил в мае.
Прибытие Трампа в Шотландию потребовало проведения крупнейшей операции по обеспечению безопасности с тех пор, как в 2022 году скончалась Елизавета II. В четырехдневном визите задействовано более 5000 полицейских и сотрудников службы безопасности, которые не подвергались никакому риску после покушения на президента год назад, констатирует The Guardian. Вокруг прибрежного поля для гольфа по периметру были возведены высокие ограждения, а военно-морские суда патрулируют берег, в то время как беспилотные летательные аппараты в небе и десятки сотрудников службы безопасности наблюдают за курортом рано утром в субботу. Усиленное присутствие сил безопасности может быть предвестием событий, которые произойдут позже в августе, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс и его семья прибудут на отдых в Котсуолдс, по сообщениям, в деревню Чарлбери. Местные жители, которые в прошлом сопротивлялись расширению поля для гольфа Трампа, спрашивали, кто будет оплачивать расходы по обеспечению безопасности.