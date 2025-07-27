Мединский: РФ никогда не политизировала тему возвращения детей на Украину

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. В частности, по их итогам Владимир Мединский заявил, что до встречи Путина и Зеленского нужно проработать условия соглашения и сама она должна впоследствии «поставить точку» в ситуации.