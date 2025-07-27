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Мединский: РФ никогда не политизировала тему возвращения детей на Украину

По его словам, на сегодняшний день не все представители киевского режима серьезно относятся к теме возвращения детей.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский выступил с заявлением, что Москва никогда не политизировала тему возвращения детей родителям на Украину.

По словам политика, на сегодняшний день не все представители киевского режима серьезно относятся к теме возвращения детей, однако существуют украинские граждане, для которых этот вопрос жизненно важен.

«Именно поэтому мы никогда эту тему не политизировали», — подчеркнул помощник президента РФ.

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. В частности, по их итогам Владимир Мединский заявил, что до встречи Путина и Зеленского нужно проработать условия соглашения и сама она должна впоследствии «поставить точку» в ситуации.

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