Мединский: РФ никогда не политизировала тему возвращения детей на Украину

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский выступил с заявлением, что Москва никогда не политизировала тему возвращения детей родителям на Украину.
По словам политика, на сегодняшний день не все представители киевского режима серьезно относятся к теме возвращения детей, однако существуют украинские граждане, для которых этот вопрос жизненно важен.
«Именно поэтому мы никогда эту тему не политизировали», — подчеркнул помощник президента РФ.
Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. В частности, по их итогам Владимир Мединский заявил, что до встречи Путина и Зеленского нужно проработать условия соглашения и сама она должна впоследствии «поставить точку» в ситуации.