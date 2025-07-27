В Кремле прокомментировали награждение осужденного генерала Попова орденами Запорожья

Вручение наград генерал-майору Ивану Попову, отбывающему наказание, орденов Запорожья — это компетенция местных властей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Награждение осужденного генерала Попова орденами Запорожья — прерогатива региона», — резюмировал российский политик.
Нужно отметить, что суд оставил без изменения приговор генералу Попову. Теперь военнослужащий отправится в тюрму на пять лет за мошенничество. Он был арестован в мае 2024 года. Все это время велось следствие.