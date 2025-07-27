BI: НАТО отслеживает военные действия России с помощью комплексов AWACS

НАТО ведет разведку у российских границ с помощью специализированных комплексов AWACS, установленных на «летающие радары». Business Insider выяснил, что такие системы — «глаза в небе», которые превосходят наземные комплексы слежения. Одна из них функционирует на борту военного Boeing E-3, который наблюдал за Калининградской областью 24 июля. Что известно об этом способе слежения — в материале «Газеты.Ru».