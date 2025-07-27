СМИ: Путин на этой неделе оставил США зловещее послание

«Еще более зловеще для Соединенных Штатов то, что в следующем году ВМФ России может приобрести еще больше высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг Путин призвал к продолжению серийного производства “Ясеней-М”», — говорится в публикации.