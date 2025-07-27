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СМИ: Путин на этой неделе оставил США зловещее послание

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о подлодках «Ясень-М» стали зловещим посланием для США, пишет National Interest.

Источник: © РИА Новости

«Еще более зловеще для Соединенных Штатов то, что в следующем году ВМФ России может приобрести еще больше высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг Путин призвал к продолжению серийного производства “Ясеней-М”», — говорится в публикации.

Путин отметил, что такие подлодки составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ и оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики.

Многоцелевые атомные подлодки проекта 885 М «Ясень-М» — модернизированная версия проекта 885. В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две — 885 М. Еще шесть модернизированных «Ясеней» находятся в разной стадии строительства.