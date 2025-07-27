Песков ответил на вопрос об отношениях с Киевом после спецоперации

Песков также отметил, что добиться изначально поставленных задач путем дипломатии в настоящий момент невозможно.
«Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед специальной военной операцией. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты — и самой Украиной, и западниками», — сказал он.
Президент Владимир Путин, объявляя 24 февраля 2022 года о начале военной операции на Украине, называл ее целью «защиту жителей Донбасса», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.
В Кремле не раз говорили, что Россия намерена добиться выполнения всех задач операции.