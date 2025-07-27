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Песков ответил на вопрос об отношениях с Киевом после спецоперации

Прежде чем выработать принципы будущих отношений с Украиной, необходимо добиться выполнения поставленных задач военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС. Он назвал взаимоотношения с Киевом «слишком теоретическим вопросом» в настоящий момент.

Источник: РИА "Новости"

Песков также отметил, что добиться изначально поставленных задач путем дипломатии в настоящий момент невозможно.

«Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед специальной военной операцией. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты — и самой Украиной, и западниками», — сказал он.

Президент Владимир Путин, объявляя 24 февраля 2022 года о начале военной операции на Украине, называл ее целью «защиту жителей Донбасса», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

В Кремле не раз говорили, что Россия намерена добиться выполнения всех задач операции.

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