Песков прокомментировал награждение осужденного генерала Попова орденом

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания и оштрафовал на 800 тыс. руб. Его и предпринимателя Сергея Моисеева признали виновными в хищении металлоконструкций на 133 млн руб. Средства выделила администрация Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Иван Попов вину не признал.