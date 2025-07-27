Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков прокомментировал награждение осужденного генерала Попова орденом

Награждение осужденного бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова — прерогатива региональных властей, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «речь идет о региональной награде».

Источник: РИА "Новости"

24 июля запорожский губернатор Евгений Балицкий сообщил о награждении орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени четырех генералов, в числе которых был Иван Попов. Подразделения этих генералов участвовали в отражении наступления ВСУ на Запорожском направлении летом 2023 года.

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания и оштрафовал на 800 тыс. руб. Его и предпринимателя Сергея Моисеева признали виновными в хищении металлоконструкций на 133 млн руб. Средства выделила администрация Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Иван Попов вину не признал.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше