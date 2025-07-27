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Путин будет присутствовать на учениях ВМФ в Петербурге

С. — ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 27 июля, в ходе визита в Санкт-Петербург посмотрит учения военно-морского флота и заслушает доклады военных, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Учения военно-морского флота, приуроченные ко Дню ВМФ. Путин их посетит, выслушает доклады, посмотрит часть стрельб учебных и пообщается с нашими военачальниками», — сказал Песков.

В эти дни проходят крупномасштабные оперативные учения «Июльский шторм» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К ним привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

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