Путин будет присутствовать на учениях ВМФ в Петербурге

В эти дни проходят крупномасштабные оперативные учения «Июльский шторм» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К ним привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.