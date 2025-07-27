Песков объяснил отмену главного парада ВМФ соображениями безопасности

Главный военно-морской парад в День ВМФ России в Петербурге отменили из соображений безопасности, заявили в Кремле. Это произошло впервые с 2017 года. И хотя об отмене было известно заранее, в день празднования Ленинградскую область атаковали более десяти беспилотников, не обошлось без пострадавших. На фоне отражения ударов БПЛА в аэропорту Пулково вводили ограничения, задержки коснулись более сотни авиарейсов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».