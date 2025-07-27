Парламент стал придатком исполнительной власти — Кориненко

Парламент XI созыва стал универсальным молотом. Заксобрание стало орудием выполнения приказов, а не местом дискуссий и дебатов. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.
Работать надо было. Выдвигали инициативы только пара человек, остальные нажимали кнопки или «держали кресла», чтобы не укатились. Заменить одних на других — не проблема.
Политолог не обошел стороной и отношения между партиями. Он выразил надежду на объединение оппозиции, отметив, что с 2009 года левая сторона политического спектра Молдовы была раздроблена, и лишь недавно появилась возможность для восстановления единства.
«Социология показывает рост числа неопределившихся. Каждый третий гражданин не знает, за кого голосовать. Разочарование в PAS велико, но альтернативы на правом фланге нет. На левом — тоже непонимание. Надо дать людям чёткий и понятный месседж», — отметил собеседник.
Кориненко считает, что граждане хотят перемен и готовы поддержать тех, кто предложит ясные и понятные решения.