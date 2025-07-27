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Путин в День ВМФ участвует в мероприятиях в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в день Военно-морского флота прибыл на территорию Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

В режиме видеоконференции он будет наблюдать за завершающимися 27 июля учениями «Июльский шторм» в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин пообщается с адмиралами, а затем посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где в том числе осмотрит спортивные объекты вуза, ознакомится с наработками молодежного конструкторского бюро.

Представитель Кремля отметил, что в университете готовят высокотехнологичные кадры, которые работают над созданием новых установок и технологий, используемых в судостроении.

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