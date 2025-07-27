Вучич опроверг заявления министра о санкциях против России

«Он немного по-другому говорил — министр Старович. Во всяком случае, говорил неосторожно, но по-другому. Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ дождались чего-то, чтобы поставить на вид Сербии, и что есть много людей на местной политической сцене, которые быстрее подскакивают, чтобы защитить россиян, чем чтобы защитить сербов. Должен их разочаровать всех вместе — Сербия не будет вводить санкции против РФ, наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент», — сказал Вучич журналистам на осмотре центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.