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Вучич опроверг заявления министра о санкциях против России

БЕЛГРАД, 27 июл — РИА Новости. Сербия не будет вводить санкции против России, министр по евроинтеграции Неманья Старович выразился неосторожно, а СМИ его неточно интерпретировали, сообщил сербский президент Александр Вучич.

Источник: AP 2024

Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил ранее в интервью австрийскому информагентству APA, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС.

«Он немного по-другому говорил — министр Старович. Во всяком случае, говорил неосторожно, но по-другому. Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ дождались чего-то, чтобы поставить на вид Сербии, и что есть много людей на местной политической сцене, которые быстрее подскакивают, чтобы защитить россиян, чем чтобы защитить сербов. Должен их разочаровать всех вместе — Сербия не будет вводить санкции против РФ, наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент», — сказал Вучич журналистам на осмотре центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.

Он напомнил, что лично писал выводы Совета национальной безопасности в марте 2022 года, согласно которым Сербия осудила действия РФ на Украине, но отказалась поддерживать санкции Запада. Глава сербского государства также уточнил, что оборонная промышленность страны с 1 июля «не экспортировала ни одной пули, чтобы никто не мог обвинить нас в том, что где-либо подогреваем вооруженные конфликты».

Сербский премьер Джуро Мацут в минувшую пятницу указал, что в тот период времени, пока он на своем посту, официальный Белград не поддержит санкции Запада против Москвы, при этом сербская оппозиция требует проведения досрочных выборов как можно скорее.

Партия бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина «Движение социалистов» (ПС) также осудила сербского министра по евроинтеграции за допущение возможности введения официальным Белградом санкций в отношении России на пороге членства в ЕС.

Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства нового премьера Джуро Мацуты, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты.

Пять стран Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия — имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

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