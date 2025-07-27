Беглов возложил цветы к монументам Петра I и адмирала Ушакова в День Военно-морского флота

Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной. Позднее цветы были возложены и к памятнику адмиралу Федору Ушакову у Центрального Военно-морского музея. Символично, что этот монумент был открыт год назад в День ВМФ президентом страны Владимиром Путиным.