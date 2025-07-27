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Беглов возложил цветы к монументам Петра I и адмирала Ушакова в День Военно-морского флота

Губернатор Александр Беглов вместе с представителями власти и военного командования почтил память Петра I и адмирала Федора Ушакова, возложив цветы к памятникам в центре Петербурга в честь Дня ВМФ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Источник: Пресс-служба Смольного

На Сенатской площади у Медного всадника губернатор Александр Беглов возложил цветы вместе с заместителем полпреда президента в СЗФО Вадимом Потомским, главнокомандующим ВМФ России адмиралом Александром Моисеевым, представителями командования, депутатами, кадетами и ветеранами.

Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной. Позднее цветы были возложены и к памятнику адмиралу Федору Ушакову у Центрального Военно-морского музея. Символично, что этот монумент был открыт год назад в День ВМФ президентом страны Владимиром Путиным.

«Этот день — часть истории и духа нашего города. Петербург и флот неразделимы. На Неве Петр I создал российский флот, здесь он построил верфи, здесь одержаны первые морские победы. Санкт-Петербург — морская столица России», — подчеркнул Беглов.

Он отметил важность сохранения исторической памяти и морских традиций, поблагодарив ветеранов флота за службу и наставничество:

«Петербург всегда был и будет городом, где помнят и чтут морские традиции».

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