Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его

В Сербии продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции. Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Демонстранты требуют проведения досрочных парламентских выборов и уголовной ответственности для чиновников. Наиболее массовые акции со столкновениями произошли 15 марта и 28 июня. На последнем задержали 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний. В воскресенье, 29 июня, активисты выдвинули новое требование: освободить всех задержанных манифестантов. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка. Высший суд в Белграде 1 июля выпустил их из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение. Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.