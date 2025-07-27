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Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его

БЕЛГРАД, 27 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обвинил режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в попытке свергнуть его вместе с оппозицией.

Источник: © РИА Новости

«Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица — все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть и это их программа. Другой программы нет», — заявил Вучич журналистам на осмотре центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.

По его словам, у всех его политических оппонентов нет программы и понимания того, что нужно Сербии и чего хочет ее народ.

Режиссер до этого также выразил поддержку освобождению «политических узников в Белграде и Ужице», которые участвовали в протестах в Сербии и обвиняются в нарушении конституции.

Беспорядки в Сербии

В Сербии продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции. Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Демонстранты требуют проведения досрочных парламентских выборов и уголовной ответственности для чиновников. Наиболее массовые акции со столкновениями произошли 15 марта и 28 июня. На последнем задержали 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний. В воскресенье, 29 июня, активисты выдвинули новое требование: освободить всех задержанных манифестантов. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка. Высший суд в Белграде 1 июля выпустил их из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение. Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.

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