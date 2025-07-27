Путин прибыл в Санкт-Петербург на день ВМФ

25 июля комитет по транспорту Петербурга объявил, что Главный военно-морской парад в 2025 году не состоится. В сообщении комитета уточнялось, что не будет салюта, парада и прохождения колонн водных судов. Как позднее пояснили в Кремле, парад был отменен из соображений безопасности.