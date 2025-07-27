Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин прибыл в Санкт-Петербург на день ВМФ

Президент России Владимир Путин посетил Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, чтобы поздравить военнослужащих Военно-морского флота с Днем ВМФ.

В ходе визита Владимир Путин в режиме видеоконференции наблюдал за учениями в операционных зонах всех флотов России, включая Каспийскую флотилию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выслушает доклады, просмотрит учения и пообщается с военачальниками.

Учения «Июльский шторм» проходят с 23 по 27 июля под руководством адмирала Александра Моисеева. Они охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийское и Каспийское моря.

25 июля комитет по транспорту Петербурга объявил, что Главный военно-морской парад в 2025 году не состоится. В сообщении комитета уточнялось, что не будет салюта, парада и прохождения колонн водных судов. Как позднее пояснили в Кремле, парад был отменен из соображений безопасности.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше