Путин назвал цель учений ВМФ

Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений «Июльский шторм», которые проводятся с 23 июля.
«Основная цель учений — это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — заявил Путин.
Он уточнил, что идёт отработка практических навыков оперативного состава всех уровней по управлению силами флота в условиях обстановки, приближённых к боевым.
«Проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчётов морской авиации и береговых ракетных комплексов», — добавил президент РФ.