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Путин назвал цель учений ВМФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал целью оперативных учений ВМФ решение комплекса нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач, в том числе с учетом опыта специальной военной операции.

Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений «Июльский шторм», которые проводятся с 23 июля.

«Основная цель учений — это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — заявил Путин.

Он уточнил, что идёт отработка практических навыков оперативного состава всех уровней по управлению силами флота в условиях обстановки, приближённых к боевым.

«Проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчётов морской авиации и береговых ракетных комплексов», — добавил президент РФ.