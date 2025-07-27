Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Францию шокировал атомный «монстр», которого показали Путину

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Французское издание Le Parisien сравнило атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» с монстром.

Источник: РИА "Новости"

«Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике», — говорится в материале.

Неудивительно, что он был назван в честь князя Пожарского, исторического героя войны, освободившего Москву от польско-литовских захватчиков в 1612 году, добавил автор статьи.

В четверг Путин в Северодвинске провел совещание на тему развития подводного военно-морского флота России и посетил церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем «Князь Пожарский».

Ракетоносцы проекта «Борей-А» составляют основу морских стратегических ядерных сил России, и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, добавил глава государства.