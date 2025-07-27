Францию шокировал атомный «монстр», которого показали Путину

«Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике», — говорится в материале.
Неудивительно, что он был назван в честь князя Пожарского, исторического героя войны, освободившего Москву от польско-литовских захватчиков в 1612 году, добавил автор статьи.
В четверг Путин в Северодвинске провел совещание на тему развития подводного военно-морского флота России и посетил церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем «Князь Пожарский».
Ракетоносцы проекта «Борей-А» составляют основу морских стратегических ядерных сил России, и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, добавил глава государства.