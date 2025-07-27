Австрия заявила о готовности обсудить отказ от нейтралитета из-за России

Министр заявила, что сейчас в парламенте Австрии и среди населения нет большинства, которое бы поддержало присоединение к Североатлантическому альянсу, но «такая дискуссия может быть весьма плодотворной». «Не то чтобы я хотела триумфального вступления в НАТО», — добавила Майнль-Райзингер, но отметила, что мир изменился и назвала наивной точку зрения о том, что «если мы никого не тронем, то никто не тронет нас».