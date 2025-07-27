Австрия заявила о готовности обсудить отказ от нейтралитета из-за России

«Ясно одно: один лишь нейтралитет нас не защитит», — заявила Майнль-Райзингер, отметив, что Австрия делает упор также на инвестиции в оборону и укрепление отношений с партнерами в условиях «все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России».
Министр заявила, что сейчас в парламенте Австрии и среди населения нет большинства, которое бы поддержало присоединение к Североатлантическому альянсу, но «такая дискуссия может быть весьма плодотворной». «Не то чтобы я хотела триумфального вступления в НАТО», — добавила Майнль-Райзингер, но отметила, что мир изменился и назвала наивной точку зрения о том, что «если мы никого не тронем, то никто не тронет нас».
По словам министра, у Австрии уже есть партнер в лице Евросоюза, который может защитить страну в чрезвычайной ситуации, сама Вена «вносит значительный вклад в европейскую безопасность», а австрийские военные участвуют в миротворческих миссиях ЕС. «В этом отношении нейтралитет Австрии заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году», — сказала глава МИДа.
Военный нейтралитет Австрии закреплен в Конституции страны с 1955 года, однако тема его возможной отмены не раз поднималась с начала полномасштабного конфликта России и Украины, отмечается на сайте парламента страны. В мае канцлер Кристиан Штокер, занявший эту должность весной, исключил, что Австрия вступит в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.
Представитель МИД России Мария Захарова считает, что «понятия “Австрия” и “нейтралитет” несовместимы», по ее словам, через австрийскую территорию идет «непрекращающийся транзит» западного оружия. В 2023 году Захарова заявила, что Вена «безоговорочно встала на сторону враждебной политики Запада в отношении России». Президент Владимир Путин отмечал, что с 1990-х годов у НАТО произошло шесть волн расширения, а призывы Москвы «этого не делать» были проигнорированы.