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Австрия заявила о готовности обсудить отказ от нейтралитета из-за России

Дискуссия о вступлении в НАТО была бы «весьма плодотворной», хотя большинство не поддерживают эту идею, считает глава МИД Австрии. Канцлер исключал присоединение страны к блоку. Москва называла несовместимыми Вену и нейтралитет.

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер сообщила в интервью Die Welt, что готова обсуждать возможный отказ Вены от нейтралитета, хотя и отметила, что идея о вступлении в НАТО не пользуется большой поддержкой в стране.

«Ясно одно: один лишь нейтралитет нас не защитит», — заявила Майнль-Райзингер, отметив, что Австрия делает упор также на инвестиции в оборону и укрепление отношений с партнерами в условиях «все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России».

Министр заявила, что сейчас в парламенте Австрии и среди населения нет большинства, которое бы поддержало присоединение к Североатлантическому альянсу, но «такая дискуссия может быть весьма плодотворной». «Не то чтобы я хотела триумфального вступления в НАТО», — добавила Майнль-Райзингер, но отметила, что мир изменился и назвала наивной точку зрения о том, что «если мы никого не тронем, то никто не тронет нас».

По словам министра, у Австрии уже есть партнер в лице Евросоюза, который может защитить страну в чрезвычайной ситуации, сама Вена «вносит значительный вклад в европейскую безопасность», а австрийские военные участвуют в миротворческих миссиях ЕС. «В этом отношении нейтралитет Австрии заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году», — сказала глава МИДа.

Военный нейтралитет Австрии закреплен в Конституции страны с 1955 года, однако тема его возможной отмены не раз поднималась с начала полномасштабного конфликта России и Украины, отмечается на сайте парламента страны. В мае канцлер Кристиан Штокер, занявший эту должность весной, исключил, что Австрия вступит в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.

Представитель МИД России Мария Захарова считает, что «понятия “Австрия” и “нейтралитет” несовместимы», по ее словам, через австрийскую территорию идет «непрекращающийся транзит» западного оружия. В 2023 году Захарова заявила, что Вена «безоговорочно встала на сторону враждебной политики Запада в отношении России». Президент Владимир Путин отмечал, что с 1990-х годов у НАТО произошло шесть волн расширения, а призывы Москвы «этого не делать» были проигнорированы.

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