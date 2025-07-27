Премьеры Камбоджи и Таиланда встретятся в Малайзии

«Однако я считаю, что лучше Малайзии сначала выступить в роли посредника, потому что вопрос (о конфликте между Таиландом и Камбоджей — ред.) является внутренним делом АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в которую входят все три страны — ред.) и Малайзии, как председателю АСЕАН (в 2025 году по принятой в АСЕАН ежегодной ротации — ред.), следует выступить в этой роли», — подчеркнул глава МИД Малайзии в эксклюзивном комментарии агентству Bernama.