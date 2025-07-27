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Премьеры Камбоджи и Таиланда встретятся в Малайзии

БАНГКОК, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай прибудут в понедельник, 28 июля, в столицу Малайзии Куала-Лумпур для обсуждения конфликта между двумя странами, сообщает в воскресенье государственное новостное агентство Малайзии Bernama со ссылкой на министра иностранных дел страны Мохамада Хасана.

Источник: © РИА Новости

«Премьер-министр Камбоджи и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда прибудут в понедельник в Куала-Лумпур для обсуждения конфликта между двумя странами, заявил в воскресенье агентству министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан», — говорится в сообщении агентства.

«Таиланд и Камбоджа согласились на посредничество Малайзии в переговорах в рамках усилий по разрешению пограничного конфликта между ними. Премьер-министр Хун Манет (Камбоджа — ред.) и исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтхам Вечайчай (Таиланд — ред.) прибудут в Куала-Лумпур в понедельник вечером», — сказал глава МИД Малайзии, слова которого приводит агентство.

«У меня была возможность поговорить с министрами иностранных дел Таиланда и Камбоджи. Они оба согласились, что не следует привлекать к переговорам еще какую-либо страну, они испытывают полное доверие к Малайзии и попросили нас стать посредниками», — добавил министр, отметив, что он также ожидает звонка госсекретаря США Марка Рубио.

«Я также ожидаю звонка от госсекретаря США, так как они (США — ред.) хотят знать, как Америка может помочь», — сообщил он агентству.

«Однако я считаю, что лучше Малайзии сначала выступить в роли посредника, потому что вопрос (о конфликте между Таиландом и Камбоджей — ред.) является внутренним делом АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в которую входят все три страны — ред.) и Малайзии, как председателю АСЕАН (в 2025 году по принятой в АСЕАН ежегодной ротации — ред.), следует выступить в этой роли», — подчеркнул глава МИД Малайзии в эксклюзивном комментарии агентству Bernama.

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