Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере «Раптор»

В День Военно-Морского Флота Путин работает в Петербурге. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент РФ поздравил личный состав ВМФ с праздником. Также глава государства по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения «Июльский шторм».