Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере «Раптор»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на патрульном катере «Раптор» с бортовым номером 001.

Источник: © РИА Новости

«Перед началом проверки оперативного учения “Июльский шторм”. Прибытие к зданию Главного Адмиралтейства», — сообщается в подписи к фотографии, опубликованной на сайте Кремля.

В День Военно-Морского Флота Путин работает в Петербурге. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент РФ поздравил личный состав ВМФ с праздником. Также глава государства по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения «Июльский шторм».

Как сообщили в Минобороны РФ, в оперативном учении в День ВМФ приняли участие силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. В ходе учения проверялась готовность ВМФ к выполнению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.