Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере «Раптор»

«Перед началом проверки оперативного учения “Июльский шторм”. Прибытие к зданию Главного Адмиралтейства», — сообщается в подписи к фотографии, опубликованной на сайте Кремля.
В День Военно-Морского Флота Путин работает в Петербурге. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент РФ поздравил личный состав ВМФ с праздником. Также глава государства по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения «Июльский шторм».
Как сообщили в Минобороны РФ, в оперативном учении в День ВМФ приняли участие силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. В ходе учения проверялась готовность ВМФ к выполнению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.