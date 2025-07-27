Inima Moldovei отмечает, что за всю историю Республики Молдова ни один лидер правящей партии не опускался до таких дешёвых манипуляций, как это сделал Игорь Гросу. Фактически идеологи PAS отвели ему унизительную роль ночного тролля и дешёвого пропагандиста — и это тоже впервые в истории страны. Мы расцениваем такое жалкое поведение лидера PAS как очередное доказательство агонии жёлтого режима и уверены, что именно так воспринимают бредни Гросу большинство граждан страны.