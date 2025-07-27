«Ни один лидер правящей партии не опускался до таких дешёвых манипуляций, как это сделал Игорь Гросу»: Inima Moldovei возмущена лживыми заявлениями о многотысячном митинге оппозиционных сил

Республиканская партия Inima Moldovei возмущена лживыми заявлениями, распространяемыми в публичном пространстве лидером PAS Игорем Гросу, в качестве реакции на многотысячный митинг оппозиционных сил 26 июля.
Inima Moldovei отмечает, что за всю историю Республики Молдова ни один лидер правящей партии не опускался до таких дешёвых манипуляций, как это сделал Игорь Гросу. Фактически идеологи PAS отвели ему унизительную роль ночного тролля и дешёвого пропагандиста — и это тоже впервые в истории страны. Мы расцениваем такое жалкое поведение лидера PAS как очередное доказательство агонии жёлтого режима и уверены, что именно так воспринимают бредни Гросу большинство граждан страны.
Партия Inima Moldovei осознаёт, что и впредь будет мишенью для клеветнических кампаний, организованных властью. PAS не способна вести честную политическую борьбу и продолжит прибегать к самым подлым методам. Мы призываем граждан не поддаваться на дезинформационные кампании PAS и верить: 28 сентября 2025 года Республика Молдова окончательно избавится от самого некомпетентного и одиозного режима в своей истории — режима жёлтых кхмеров.
Источник.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Граждане Молдовы могут избежать подделок 100 евро: Оказывается, можно легко провести самостоятельную экспертизу.
Евро, как и все прочие валюты, имеет целый ряд защитных элементов, которые позволяют минимизировать риск подделки (далее…).
Как жители Молдовы позволили унизить свои права и достоинства до уровня ниже рабского: Даже Санду своими пугалами и инсинуациями фактически запрещает иметь убеждения.
Конституционные права граждан Молдовы игнорируются всеми ветвями власти и всеми госструктурами (далее…).
В Молдове водитель автобуса с пассажирами скончался во время вождения: У 48-летнего мужчины остановилось сердце.
Трагедия произошла неподалеку от села Октябрьское Сынжерейского района [видео] (далее…).