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Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в день Военно-морского флота в воскресенье открыл на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову, тем самым там заложена аллея морской славы, сообщило Минобороны РФ.

«Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота», — сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении.

Адмирал Ушаков защитил интересы России, укрепил ее морской потенциал и приумножил международное влияние, проявил себя как талантливый наставник, душой болел за своих подчиненных, уделял большое внимание воинской подготовке моряков, отметил министр.

«Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного Адмиралтейства», — подчеркнул Белоусов.

В завершении церемонии глава военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим Военно-Морского Флота, отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и героизм, были удостоены ордена Александра Невского, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова.

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