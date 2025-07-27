Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову

«Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота», — сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении.
Адмирал Ушаков защитил интересы России, укрепил ее морской потенциал и приумножил международное влияние, проявил себя как талантливый наставник, душой болел за своих подчиненных, уделял большое внимание воинской подготовке моряков, отметил министр.
«Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного Адмиралтейства», — подчеркнул Белоусов.
В завершении церемонии глава военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим Военно-Морского Флота, отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и героизм, были удостоены ордена Александра Невского, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова.