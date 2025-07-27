Киеву пообещали ударные системы для дронов с ИИ беспрецедентных масштабов

Беспилотники оснащены системой Skynode, которая представляет собой мини-компьютер и контроллер полета. На сайте Auterion говорится, что технологии «компьютерного зрения» позволяют противодействовать глушителям GPS, среди других преимуществ системы — возможность управлять роем дронов и полностью автономный полет. По словам Майера, комплекты могут превратить управляемые вручную аппараты в «ударные системы с искусственным интеллектом», которые невозможно подавить. Системы могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до 1 км, заявил глава компании.