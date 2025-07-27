Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киеву пообещали ударные системы для дронов с ИИ беспрецедентных масштабов

Украина уже использует дроны, оснащенные системами от Auterion, но теперь поставки достигнут «беспрецедентных масштабов», заявил глава компании. Это часть анонсированной Зеленским «мегасделки».

Источник: AP 2024

Американо-немецкая Auterion, которая разрабатывает программное обеспечение для дронов, до конца года передаст Украине 33 тыс. беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта, сообщил Financial Times основатель и генеральный директор компании Лоренц Майер.

Украинские военные уже пользуются дронами с ПО от Auterion, но новые поставки достигнут «беспрецедентных масштабов», заявил Майер: «Мы поставляли тысячи, а теперь поставляем десятки тысяч».

Беспилотники оснащены системой Skynode, которая представляет собой мини-компьютер и контроллер полета. На сайте Auterion говорится, что технологии «компьютерного зрения» позволяют противодействовать глушителям GPS, среди других преимуществ системы — возможность управлять роем дронов и полностью автономный полет. По словам Майера, комплекты могут превратить управляемые вручную аппараты в «ударные системы с искусственным интеллектом», которые невозможно подавить. Системы могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до 1 км, заявил глава компании.

Комплекты передадут Киеву в рамках контракта Auterion с Пентагоном на сумму $50 млн. Договоренность стала частью «мегасделки» по дронам, о которой рассказывал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом соглашение, по которому Вашингтон купит у Киева беспилотники, проверенные в боевых условиях, а украинская сторона будет закупать у Соединенных Штатов оружие.

На этой неделе Зеленский сообщил, что власти утвердили план для украинских производителей дронов, согласно которому те должны «выйти на количество 500−1000 перехватчиков в сутки». По словам президента, промышленное производство уже началось, над ним будут работать десять компаний, «цена вопроса» — $6 млрд.

Российское Минобороны регулярно сообщает об уничтожении дронов в зоне военных действий. В сводке ведомства от 27 июля говорится, что за все время полномасштабных боев российские военные сбили более 72,9 тыс. БПЛА. Москва требует прекратить военные поставки Киеву.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше