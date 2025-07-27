Путин в Санкт-Петербурге вышел пообщаться с жителями города

Общение состоялось на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Горожане приветствовали президента громкими возгласами и криками «Ура».
Глава государства также поговорил с мужчиной, который рассказал, что сам служил на флоте. Путин пожал ему руку и обнял.
Президент обратил внимание на флаг ВМФ СССР, который держал мужчина, представившийся Павлом Морозовым.
«Я флаг увидел просто», — сказал Путин.
«Советский. Я три года служил… Северный флот… Всё, теперь могу умереть спокойно», — эмоционально высказался петербуржец.
«Ну ладно, ладно, не надо, надо жить и бороться», — улыбнулся президент и поздравил Морозова с праздником.
«Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Наш народ выстоит всё», — сказал ему мужчина.
«При вашей поддержке. Это очень важно — поддержка народа», — сказал на это Путин.
Президент также выполнил просьбу мальчика и сфотографировался с ним.
«Я знаю, наглая просьба, но можно сфоткаться?» — обратился к главе государства юный житель Северной столицы.
«Мы так и делаем. Давай», — согласился президент.