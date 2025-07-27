Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин в Санкт-Петербурге вышел пообщаться с жителями города

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург подошел к жителям и гостям города, чтобы пообщаться с ними.

Общение состоялось на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Горожане приветствовали президента громкими возгласами и криками «Ура».

Глава государства также поговорил с мужчиной, который рассказал, что сам служил на флоте. Путин пожал ему руку и обнял.

Президент обратил внимание на флаг ВМФ СССР, который держал мужчина, представившийся Павлом Морозовым.

«Я флаг увидел просто», — сказал Путин.

«Советский. Я три года служил… Северный флот… Всё, теперь могу умереть спокойно», — эмоционально высказался петербуржец.

«Ну ладно, ладно, не надо, надо жить и бороться», — улыбнулся президент и поздравил Морозова с праздником.

«Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Наш народ выстоит всё», — сказал ему мужчина.

«При вашей поддержке. Это очень важно — поддержка народа», — сказал на это Путин.

Президент также выполнил просьбу мальчика и сфотографировался с ним.

«Я знаю, наглая просьба, но можно сфоткаться?» — обратился к главе государства юный житель Северной столицы.

«Мы так и делаем. Давай», — согласился президент.