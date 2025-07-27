Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Те, кого озолотил Плахотнюк в Молдове, напрасно радуются его аресту, — сами могут оказаться за решеткой и лишиться коррупционного богатства: «Вы на деньги олигарха комфортно жили, вкусно ели, сладко спали, а

Дочь известного националиста Иона Хадыркэ, который обогатился, обслуживая Плахотнюка, сочинила стишок про арест олигарха.

Источник: Комсомольская правда

А ведь случилось то, о чем мы предупреждали во время ареста Плахотнюка в Греции.

Те, кто больше всех кричит о том, что, наконец, Влад Георгиевич в наручниках, на поверку оказываются им весьма обласканные.

Вот, например, некая актриса (кажется) и дочь известного националиста-поэта Иона Хадыркэ Ионела сочинила стишок об аресте олигарха.

Говорит, что еще бы Платона, который на днях в Лондоне был отпущен под залог, посадить в тюрьму — вообще красота.

Но, как часто бывает в таких случаях, пришел сам Вячеслав Платон в комментарии и все испортил Хадырке.

Далее цитируем Платона:

"Дорогая Ионела!

Ну как же можно так радоваться горю благодетеля, который озолотил вашу семью?

Это подло и неэтично, г-жа Хадыркэ!

Г-н Плахотнюк щедро оплатил выход Вашего отца (Иона Хадыркэ) из фракции Либеральной Партии г-на Гимпу в Парламенте.

Он сколотил ему фракцию в Парламенте из перебежчиков-предателей.

Он содержал партию Вашего отца долгие годы.

Содержал Вашу семью, а под конец оплатил предвыборную кампанию партии Вашего отца.

Помните сумку, полную долларами, которую папа принес домой и которой Вы так радовались?

Это было от щедрого Влада за кидок г-на Гимпу.

Вы очень опрометчиво радуетесь аресту Плахотнюка. Ведь если его доставят, и он начнёт давать показания, то Ваш папа проведёт остаток своих дней за решёткой. Но это ещё полбеды. Всё Ваше имущество будет арестовано и может даже конфисковано. Увы, такие уж традиции молдавской прокуратуры.

Вам очень трудно будет доказать, что папины коррупционные денюжки не поддержали дочурку в части покупки недвижимости и других прелестных вещичек. Ну, а о наследстве Вам вообще надо будет забыть.

Поэтому, дорогая Ионела, Ваша радость — это радость дурака, который не может даже просчитать последствия на шаг вперед. Ну, о морально-этических аспектах вашего злорадства говорить не хочется. Вы на деньги вора-Плахотнюка комфортно жили, вкусно ели, сладко спали, а теперь кусаете руку дающего.

Нехорошо получается, Ионела…" — заключил Платон.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Граждане Молдовы могут избежать подделок 100 евро: Оказывается, можно легко провести самостоятельную экспертизу.

Евро, как и все прочие валюты, имеет целый ряд защитных элементов, которые позволяют минимизировать риск подделки (далее…).

Как жители Молдовы позволили унизить свои права и достоинства до уровня ниже рабского: Даже Санду своими пугалами и инсинуациями фактически запрещает иметь убеждения.

Конституционные права граждан Молдовы игнорируются всеми ветвями власти и всеми госструктурами (далее…).

В Молдове водитель автобуса с пассажирами скончался во время вождения: У 48-летнего мужчины остановилось сердце.

Трагедия произошла неподалеку от села Октябрьское Сынжерейского района [видео] (далее…).

Ну, разве это не прекрасно?

И не зря нынешние пропагандисты ПАС (Андриевский-мл, Святченко, Паша) очень аккуратно комментируют арест Плахотнюка в Греции.

Им, певцам тогдашнего «захваченного государства», есть что терять.

Влад Гергич был к ним щедр и наверняка свою щедрость задокументировал.