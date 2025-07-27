Те, кого озолотил Плахотнюк в Молдове, напрасно радуются его аресту, — сами могут оказаться за решеткой и лишиться коррупционного богатства: «Вы на деньги олигарха комфортно жили, вкусно ели, сладко спали, а

Вы очень опрометчиво радуетесь аресту Плахотнюка. Ведь если его доставят, и он начнёт давать показания, то Ваш папа проведёт остаток своих дней за решёткой. Но это ещё полбеды. Всё Ваше имущество будет арестовано и может даже конфисковано. Увы, такие уж традиции молдавской прокуратуры.