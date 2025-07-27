Те, кого озолотил Плахотнюк в Молдове, напрасно радуются его аресту, — сами могут оказаться за решеткой и лишиться коррупционного богатства: «Вы на деньги олигарха комфортно жили, вкусно ели, сладко спали, а

А ведь случилось то, о чем мы предупреждали во время ареста Плахотнюка в Греции.
Те, кто больше всех кричит о том, что, наконец, Влад Георгиевич в наручниках, на поверку оказываются им весьма обласканные.
Вот, например, некая актриса (кажется) и дочь известного националиста-поэта Иона Хадыркэ Ионела сочинила стишок об аресте олигарха.
Говорит, что еще бы Платона, который на днях в Лондоне был отпущен под залог, посадить в тюрьму — вообще красота.
Но, как часто бывает в таких случаях, пришел сам Вячеслав Платон в комментарии и все испортил Хадырке.
Далее цитируем Платона:
"Дорогая Ионела!
Ну как же можно так радоваться горю благодетеля, который озолотил вашу семью?
Это подло и неэтично, г-жа Хадыркэ!
Г-н Плахотнюк щедро оплатил выход Вашего отца (Иона Хадыркэ) из фракции Либеральной Партии г-на Гимпу в Парламенте.
Он сколотил ему фракцию в Парламенте из перебежчиков-предателей.
Он содержал партию Вашего отца долгие годы.
Содержал Вашу семью, а под конец оплатил предвыборную кампанию партии Вашего отца.
Помните сумку, полную долларами, которую папа принес домой и которой Вы так радовались?
Это было от щедрого Влада за кидок г-на Гимпу.
Вы очень опрометчиво радуетесь аресту Плахотнюка. Ведь если его доставят, и он начнёт давать показания, то Ваш папа проведёт остаток своих дней за решёткой. Но это ещё полбеды. Всё Ваше имущество будет арестовано и может даже конфисковано. Увы, такие уж традиции молдавской прокуратуры.
Вам очень трудно будет доказать, что папины коррупционные денюжки не поддержали дочурку в части покупки недвижимости и других прелестных вещичек. Ну, а о наследстве Вам вообще надо будет забыть.
Поэтому, дорогая Ионела, Ваша радость — это радость дурака, который не может даже просчитать последствия на шаг вперед. Ну, о морально-этических аспектах вашего злорадства говорить не хочется. Вы на деньги вора-Плахотнюка комфортно жили, вкусно ели, сладко спали, а теперь кусаете руку дающего.
Нехорошо получается, Ионела…" — заключил Платон.
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Ну, разве это не прекрасно?
И не зря нынешние пропагандисты ПАС (Андриевский-мл, Святченко, Паша) очень аккуратно комментируют арест Плахотнюка в Греции.
Им, певцам тогдашнего «захваченного государства», есть что терять.
Влад Гергич был к ним щедр и наверняка свою щедрость задокументировал.