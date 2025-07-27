Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведка Южной Кореи предрекла крупное наступление России на Украине

Разведка Южной Кореи, внимательно отслеживающая ситуацию в КНДР, предрекла, что в скором времени Вооруженные силы (ВС) России могут начать крупное наступление на Украине. Об этом пишет Reuters.

Источник: РИА "Новости"

К таким выводам в южнокорейском ведомстве пришли из-за того, что в Пхеньян якобы прибыл с визитом высокопоставленный сотрудник Совбеза РФ. Еще одной причиной разведка Южной Кореи называет то, что в КНДР якобы начали формироваться новые подразделения, которые с высокой вероятностью будут отправлены в зону проведения специальной военной операции для оказания поддержки России.

Кроме того, утверждает агентство, Пхеньян продолжает поставлять Москве оружие и боеприпасы и получает взамен технологии и технические консультации.

При этом в публикации никаких ссылок на официальные источники, подтверждающие эту информацию, не приводится.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил граждан Корейской Народно-Демократической Республики за поддержку во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше