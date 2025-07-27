Губернатору Воронежской области Александру Гусеву исполнилось 62 года

Александр Гусев находится на своем посту второй срок. В 2018 году он победил на выборах с результатом 72,52%, а в 2023 году вновь возглавил регион, получив 76,83% голосов избирателей. В обоих случаях он был кандидатом от партии «Единая Россия».
До этого Гусев занимал пост мэра Воронежа с 2013 года. В 2017 году Алексей Гордеев, на тот момент губернатор, рекомендовал его на должность временно исполняющего обязанности главы области. Тогда Александр Викторович воспринимался как фигура в тени, но впоследствии занял самостоятельную позицию в региональной политике.
Александр Гусев родился в 1963 году в селе Озерском Калужской области. Его мать работала медсестрой, а отец погиб, когда мальчику было всего полтора года. Получив образование по специальности «Химическая технология синтетического каучука» в Ярославском политехническом институте, Гусев переехал в Воронеж и начал карьеру на заводе «Воронежсинтезкаучук».
Он прошёл путь от мастера смены до генерального директора предприятия. Одним из ярких эпизодов его работы на заводе стало участие в ликвидации пожара в одном из цехов, что позволило предотвратить серьёзные последствия для всего города.
В органах власти Александр Викторович работает с 2009 года. Он занимал должности в областном правительстве, а затем стал мэром Воронежа. В числе его интересов — футбол и иностранные языки. Он является кандидатом химических наук, женат, воспитывает дочь.
Поздравляем губернатора с Днём рождения и желаем успехов в работе на благо региона.