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Путин посетил Центр единоборств «Корабелки»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как «Корабелка»), передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Глава государства в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Центр единоборств был введен в эксплуатацию 25 апреля 2025 года. В здании расположены три спортивных зала — для занятий самбо и дзюдо, для общей физической подготовки и для занятий боксом.

В здании Центра с нового учебного года будет располагаться кафедра физического воспитания вуза.

Центр также приспособлен для организации и проведения различных спортивных и праздничных мероприятий.