Путин посетил Центр единоборств «Корабелки»

Глава государства в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Центр единоборств был введен в эксплуатацию 25 апреля 2025 года. В здании расположены три спортивных зала — для занятий самбо и дзюдо, для общей физической подготовки и для занятий боксом.
В здании Центра с нового учебного года будет располагаться кафедра физического воспитания вуза.
Центр также приспособлен для организации и проведения различных спортивных и праздничных мероприятий.