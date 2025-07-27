Владимир Путин пообщался с петербуржцами на Дворцовой площади

Глава государства сегодня прибыл с рабочим визитом в Северную столицу и принимает участие в праздновании Дня ВМФ. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 27 июля, прибыл в Санкт-Петербург и на Дворцовой площади вышел из машины, чтобы лично побеседовать с местными жителями, включая ветерана ВМФ, который служил на флоте ещё 40 лет назад.
Именно Военно-морской флаг СССР, который глава государства увидел в толпе, заставил его сделать остановку на площади. Там он поздравил и обнял ветерана ВМФ, который был среди празднующих. Моряк в ответ попросил Владимира Путина беречь Россию и бороться с фашизмом дальше. Глава государства также подчеркнул, что именно поддержка народа и таких храбрых людей, как моряки и военные, очень важна для того, чтобы достичь победы.
Как пишет «ТАСС», к президенту также подошёл маленький мальчик и попросил разрешения сделать с ним фотографию. Владимир Путин с радостью выполнил просьбу юного россиянина. Также глава государства пожал руки людям, которые приветствовали его из толпы, уделив особое внимание морякам в тельняшках, отмечающих сегодня свой профессиональный праздник.