Владимир Путин пообщался с петербуржцами на Дворцовой площади

Именно Военно-морской флаг СССР, который глава государства увидел в толпе, заставил его сделать остановку на площади. Там он поздравил и обнял ветерана ВМФ, который был среди празднующих. Моряк в ответ попросил Владимира Путина беречь Россию и бороться с фашизмом дальше. Глава государства также подчеркнул, что именно поддержка народа и таких храбрых людей, как моряки и военные, очень важна для того, чтобы достичь победы.