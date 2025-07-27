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Молдавский депутат назвал Россию проверенным партнером страны

КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. История показывает, что отношения Молдавии и России близки и важны, РФ для республики — веками проверенный партнер, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.

Источник: © РИА Новости

Граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в РФ и покинувшие страну, при возвращении в Россию с 1 октября смогут урегулировать свой статус до 1 января 2026 года, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу. Кроме того, российский президент разрешил указанным в документе гражданам Молдавии до 1 октября 2026 года осуществлять трудовую деятельность в РФ без патента при условии прохождения в МВД идентификации личности и медицинского освидетельствования.

«ЕС не ждет молдаван. Манок, чтобы загнать дичь. Не более. В это время Россия упрощает миграционные правила. Дает возможность работать без патента. Вступление в ЕС — валюта. Ею манят тех, кто готов за гроши продать страну. В то время как Россия — веками проверенный партнер. Сама история показывает, насколько важны и близки отношения двух стран и их народов. Остальное всё — манипуляции вороватых узурпаторов», — написал в своем Telegram-канале Боля.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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