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«Мы продолжаем». Макрон сделал дерзкий выпад в адрес России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X заявил об увеличении давления на Москву.

Источник: AP 2024

«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», — написал он.

В среду Макрон перед началом переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что обсудит с ним вопросы поддержки Украины. Как передавало агентство France Press, лидеры неоднократно заявляли о своем стремлении оживить франко-германское партнерство в условиях конфликта на Украине.

В России неоднократно заявляли, что поддержка Киева со стороны Запада в виде поставок вооружения мешает урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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