«Мы продолжаем». Макрон сделал дерзкий выпад в адрес России

«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», — написал он.
В среду Макрон перед началом переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что обсудит с ним вопросы поддержки Украины. Как передавало агентство France Press, лидеры неоднократно заявляли о своем стремлении оживить франко-германское партнерство в условиях конфликта на Украине.
В России неоднократно заявляли, что поддержка Киева со стороны Запада в виде поставок вооружения мешает урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.