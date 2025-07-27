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ЦИК Молдовы зарегистрировала список кандидатов Партии «Действие и солидарность»

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на заседании 27 июля зарегистрировала список из 101 кандидата от партии «Действие и солидарность» (PAS) на предстоящие парламентские выборы, которые пройдут 28 сентября 2025 года.

Источник: Sputnik.md

Кроме того, был утвержден избирательный символ PAS для участия в выборах, подтверждена личность представителя партии в ЦИК на весь избирательный период, а также назначен ответственный за финансы (казначей) в рамках предвыборной кампании.

Согласно положениям статьи 16, пункт (3) Избирательного кодекса № 325/2022, все зарегистрированные кандидаты, занимающие государственные должности, обязаны приостановить свою профессиональную деятельность на время предвыборной кампании. В случае отказа от приостановки полномочий регистрация будет аннулирована, а кандидат исключен из списка.

Официальный старт избирательной кампании назначен на 29 августа 2025 года.