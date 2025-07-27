Путин посетил фрегат, отразивший атаку дронов на Ленинградскую область

Президент Владимир Путин в День Военно-морского флота поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович» в Кронштадте.
Как сообщает корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев, этот фрегат участвовал в отражении атаки дронов на Ленинградскую область утром 27 июля. Глава государства посетил командный пункт, поздравил дежурный расчет фрегата с праздником, подписал документы о повышении капитана судна в звании и пообщался с моряками за чаем в кают-компании.
«Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-морского флота провели такую значимую боевую работу для фактически колыбели российского флота, прямо из Кронштадта работали», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в обращении по случаю Дня ВМФ отмечал, что экипажи Ленинградской военно-морской базы принимали участие в отражении утренней атаки беспилотников.
Угроза атаки дронов в Ленинградской области действовала с 6:35 до 11:43 мск. За это время было уничтожено более десятка беспилотников. Обломки аппаратов упали в Гатчине, Войсковицком поселении, в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске, там пожаров и пострадавших не было. В результате падения обломков сбитых дронов возгорание произошло в частном секторе в Ломоносовском районе, там также пострадала женщина.
Глава государства находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. До этого он посетил Адмиралтейство, где поздравил военных моряков с Днем ВМФ, а также по видеосвязи проверил ход учений «Июльский шторм». Позже Путин посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет («Корабелка») и пообщался с жителями Петербурга.
Во время поездки помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев вручил Путину медаль «За верность российскому флоту».