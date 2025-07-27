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Путин посетил фрегат, отразивший атаку дронов на Ленинградскую область

Путин в Кронштадте поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович», который утром принимал участие в отражении атаки дронов на Петербург и область. Глава государства повысил капитана фрегата в звании.

Источник: Администрация Президента России

Президент Владимир Путин в День Военно-морского флота поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович» в Кронштадте.

Как сообщает корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев, этот фрегат участвовал в отражении атаки дронов на Ленинградскую область утром 27 июля. Глава государства посетил командный пункт, поздравил дежурный расчет фрегата с праздником, подписал документы о повышении капитана судна в звании и пообщался с моряками за чаем в кают-компании.

«Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-морского флота провели такую значимую боевую работу для фактически колыбели российского флота, прямо из Кронштадта работали», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в обращении по случаю Дня ВМФ отмечал, что экипажи Ленинградской военно-морской базы принимали участие в отражении утренней атаки беспилотников.

Угроза атаки дронов в Ленинградской области действовала с 6:35 до 11:43 мск. За это время было уничтожено более десятка беспилотников. Обломки аппаратов упали в Гатчине, Войсковицком поселении, в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске, там пожаров и пострадавших не было. В результате падения обломков сбитых дронов возгорание произошло в частном секторе в Ломоносовском районе, там также пострадала женщина.

Глава государства находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. До этого он посетил Адмиралтейство, где поздравил военных моряков с Днем ВМФ, а также по видеосвязи проверил ход учений «Июльский шторм». Позже Путин посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет («Корабелка») и пообщался с жителями Петербурга.

Во время поездки помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев вручил Путину медаль «За верность российскому флоту».

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