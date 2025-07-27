Путин посетил фрегат, отразивший атаку дронов на Ленинградскую область

Угроза атаки дронов в Ленинградской области действовала с 6:35 до 11:43 мск. За это время было уничтожено более десятка беспилотников. Обломки аппаратов упали в Гатчине, Войсковицком поселении, в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске, там пожаров и пострадавших не было. В результате падения обломков сбитых дронов возгорание произошло в частном секторе в Ломоносовском районе, там также пострадала женщина.